Азербайджан официально признал ответственность за агрессию: министр ИД Армении Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял глав дипломатических миссий, аккредитованных в Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Армении.

Министр Мирзоян обратил внимание послов на ситуацию, создавшуюся в результате провокационных и агрессивных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе в последние дни. Он отметил, что азербайджанские вооруженные силы, в очередной раз, нарушив трехстороннее заявление руководителей Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, предприняли агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, в результате чего девятнадцать военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха получили ранения, двое погибли.

Министр иностранных дел Республики Армения подчеркнул, что азербайджанская сторона официально и открыто взяла на себя ответственность за агрессию, о чем наглядно свидетельствуют заявления Министерства обороны Азербайджана и Министерства иностранных дел, а также нарушений, зафиксированных российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе.

Министр Мирзоян отметил, что осуществленной Азербайджаном агрессии предшествовало направленное российскому миротворческому командованию письмо о передаче контроля над Лачинским коридором, согласно которому азербайджанская сторона планирует изменить действующий в настоящее время маршрут через Лачинский коридор, что является грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября. т.к. в пункте 6 заявления четко указано, что план строительства новой транспортной магистрали через Лачинский коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом, должен быть определен соглашением сторон (т.е. России, Армении и Азербайджана) в ближайшие три года, однако такого плана, утвержденного в трехстороннем формате нет.

Арарат Мирзоян также подчеркнул, что власти Азербайджана отвечают на усилия армянской стороны по достижению стабильности и мира в регионе антиармянской риторикой, агрессивными заявлениями и открытыми угрозами применения силы. Он посчитал неприемлемой непрекращающуюся политику азербайджанской стороны, направленную на то, чтобы подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке.

Министр иностранных дел РА также коснулся гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной и до сих пор не решенных, подчеркнув, что азербайджанская сторона продолжает удерживать армянских военнопленных и захваченных гражданских лиц в заложниках, в нарушение всех норм международного гуманитарного права.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подтвердил позицию армянской стороны в отношении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, единственного международного формата, санкционированного Советом Безопасности ООН.

Также было подчеркнуто, что для содействия повестке армянской стороны по достижению мира на Южном Кавказе необходима скоординированная и единодушная поддержка международного сообщества.