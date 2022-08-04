В России за сутки выявили максимум заражений коронавирусом со 2 апреля

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 126 против 14 638 днем ранее. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Таким образом, число новых выявленных случаев стало максимальным с 2 апреля, когда зафиксировали 17 949 заболевших. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 653 867 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 44 против 43 днем ранее, всего с начала пандемии умерли 382 604 человека. Количество случаев выздоровления за сутки составило 9 752 против 10 266 днем ранее, до 18 010 066.

За сутки в России госпитализировали 1 916 заболевших ковидом (2 038 днем ранее, снижение на 6%). Число госпитализаций увеличилось в 41 регионе и уменьшилось в 38, еще в 6 ситуация не изменилась.