Фракции НС Арцаха призывают все международные организации к действенным шагам для предотвращения новых преступлений

Очередные посягательства Азербайджана - грубое нарушение достигнутого в ноябре 2020 года режима прекращения огня, преследующее цель продолжить политику армянофобии и создать в Арцахе панические настроения.

Как передает «Арменпресс», с заялением об этом выступили фракции Национального собрания Республики Арцах.

«С 1 августа на различных участках линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном вооруженные подразделения Азербайджана прибегли к провокационным военным действиям, в результате которых у нас есть жертвы и раненые.

Фракции НС Республики Арцах очередные посягательства Азербайджана считают грубым нарушением достигнутого в ноябре 2020 года режима прекращения огня, преследующего цель продолжить политику армянофобии и создать в Арцахе панические настроения.

Азербайджан периодически обвиняет Армению и Россию в невыполнении трехсторонних договоренностей от 9 ноября, в том случае, когда почти ни один пункт этого заявления не был выполнен самим Азербайджаном.

Такое поведение для нас не ново. Азербайджан постоянно проводил политику этнических чисток, депортации, последовательно нарушая жизненные интересы и права граждан Республики Арцах. События последних дней, наличие жертв и раненых еще раз свидетельствуют о том, что мирное сосуществование в составе Азербайджана исключается для Арцаха. Мир - высшая ценность, но мира не бывает под угрозой силы, с постоянным попранием прав и достоинства человека.

Во время 44-дневной войны 2020 года мы стали свидетелями молчания международного сообщества, и все преступления против народа Арцаха за этот период не удостоились адекватного осуждения, из-за чего Азербайджан продолжает расширять масштабы своих агрессивных действий.

Призываем парламенты разных стран и все международные организации строго осудить последние действия Азербайджана и предпринять действенные шаги для предотвращения новых преступлений;

Призываем российских миротворцев предпринять все необходимые действия для обеспечения стабильности на линии соприкосновения;

Склоняя голову перед всеми жертвами Арцахской освободительной борьбы, мы еще раз подтверждаем право нашего народа иметь свободное и независимое государство как единственный залог безопасной и безопасной жизни», - говорится в заявлении фракций НС Арцаха.

Под заявлением подписались фракции «Свободная Родина - ГОА», «Единая Родина», «Справедливость», «АРФ Дашнакцутюн», «Демократическая партия Арцаха».