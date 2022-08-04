Западные районы Азербайджана и Нахиджеван будут связаны лишь в порядке, установленном законодательством РА: Пашинян

Армения готова обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахиджеваном через свою территорию, но только в соответствии с законодательством Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 4 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись напряженной ситуации в Арцахе, сложившейся в последние дни.

«Азербайджан заявляет, что Армения обязалась обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахиджеваном. Мы готовы обеспечить эту связь, но Азербайджан не использует возможности, которые мы предоставляем. Мы и сегодня говорим, пересекайте границу РА, но в соответствии с законодательством РА. С прошлого года у нас в нескольких местах установлены пункты таможенной и пограничной службы РА, и мы сообщили Азербайджану, что они могут пересечь границу и установить связь с Нахиджеваном в любое время в порядке, установленном законодательством Армении», - сказал Никол Пашинян.

Что касается строящейся новой дороги, Никол Пашинян отметил, что в трехстороннем заявлении четко указано, что это должно произойти по соглашению сторон.

«Мы говорим, что обсуждение маршрута этой дороги рассматриваем как второй вопрос, первым должен быть вопрос закрепления и запуска юридических процедур. Сегодня я официально заявляю, что Азербайджан может пересекать границу Армении в нескольких пунктах и проезжать в Нахиджеван. Если это интерпретировать буквально, то отмечается, что мы должны обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахиджеваном. Самый западный регион Азербайджана - это район Казаха, мы готовы их пропускать, пусть едут в Нахиджеван, мы гарантируем безопасность этого движения. Причем не только на казахско-иджеванском участке, но и на участках Варденис, Сисиан, Ерасх, Горис. Но, за это время Азербайджан даже не попытался воспользоваться этим. Это должно быть в порядке, установленном законодательством РА», - добавил Никол Пашинян.