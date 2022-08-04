Заседание Контртеррористического комитета СБ ООН пройдет в октябре в Индии

Специальное заседание Контртеррористического комитета (КТК) СБ ООН состоится в Мумбаи в октябре 2022 года. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета The Hindu со ссылкой на исполнительный директорат комитета.

"Учитывая растущую угрозу, которую представляет неправомерное использование новых и создаваемых технологий, Контртеррористический комитет СБ ООН решил провести свое специальное заседание по этой проблеме 29 октября в Индии", - цитирует издание заявление исполнительного органа КТК.

На заседании будут рассматриваться вопросы, связанные с борьбой против растущей угрозы использования в террористических целях интернета и социальных сетей, средств массовой информации, систем связи и доставки, включая беспилотные воздушные системы.

Индия в этом году занимает место председателя КТК.

В его специальном заседании, которое пройдет в Мумбаи, примут участие представители 15 государств постоянных и избираемых членов СБ ООН, включая Россию, Китай и США.