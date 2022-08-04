Пашинян о возможности запуска международных механизмов, чтобы Азербайджан принял взятые на себя обязательства

На данный момент нет никакого утвержденного плана строительства нового транспортного маршрута между Арменией, Россией и Азербайджаном через Лачинский коридор. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что Азербайджан использует вопрос новой дороги через Лачинский коридор как предлог для нынешней эскалации, якбы он завершил строительство новой дороги Лачинского коридора и поэтому ряд участков существующего коридора должен быть передан под его контроль. «Подобные формулировки и заявления Азербайджана также являются грубым нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, и вот почему. В пункте 6 упомянутого заявления говорится: «По согласованию сторон, то есть России, Армении и Азербайджана, в течение ближайших трех лет будет определен план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей передислокацией российского миротворческого контингента для защиты этого маршрута». Должен отметить, что на данный момент нет плана, утвержденного Российской Федерацией, Арменией и Азербайджаном в трехстороннем формате, и мы несколько раз предлагали и предлагаем сделать это, то есть утвердить план в трехстороннем формате. Отметим, что речь идет не просто о строительстве новой дороги, а о плане строительства и передислокации миротворческих сил, что является очень сложным и трехсторонним процессом. На данный момент мы не дали согласия ни на один план, потому что нам не был предложен проект такого плана, хотя я должен подчеркнуть, что Республика Армения приступила к реконструкции автодороги Корнидзор-Тех-М12, которая, как предполагается, соединится с новым маршрутом Лачинского коридора. Но повторяю, трехстороннее заявление касается не только строительства дороги. В рамках плана следует прояснить ряд важных вопросов, в том числе и вопросы, связанные с поставкой электроэнергии и газа в Нагорный Карабах, а также вопросы, связанные с безопасностью», - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что в эти дни Азербайджан спекулирует на том, что РА пытается уклониться от обсуждения этих вопросов. «Это абсурдное заявление, так как я вышеупомянутый план публично озвучил на своей онлайн-пресс-конференции 27 июня этого года. Более того, Азербайджан накалил обстановку в Нагорном Карабахе в дни, когда фактически началось строительство автодороги Корнидзор-Тех-М12. И до этого был проведен открытый тендер по выбору строительной компании. В этих условиях стремление Азербайджана к эскалации напряженности преследует лишь одну цель: ликвидацию механизмов, установленных заявлением от 9 ноября 2020 года», - сказал он.

Пашинян подчеркнул, что перед Азербайджаном, который трехстороннее заявление считает своей победой, сегодня стоит задача: устранить это заявление и не допустить реализации зафиксированных в нем реалий.

Премьер-министр объявил, что Армения выполнила все обязательства, взятые на себя трехсторонним заявлением, Азербайджан также должен выполнить свои обязательства. «Во-первых, признать существование единицы Нагорный Карабах, зарегистрированное подписью президента Азербайджана, уважать наличие линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и уважать существование Лачинского коридора, который является важнейшим институтом, обеспечивающим связь Нагорного Карабаха с Арменией».

Пашинян еще раз подчеркнул, что Азербайджан обязан принять эти реалии, зафиксированные его подписью. «Если нет, то мы должны включить в нашу повестку запуск международных механизмов, направленных на соблюдение обязательств, взятых на себя под своей же подписью, чтобы посредством запуска международных механизмов Азербайджан уважал бы обязательства, взятые на себя под своей же подписью», - заявил Пашинян.