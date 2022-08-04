Байден пообещал подписать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден приветствовал принятие Сенатом Конгресса США резолюции о расширении НАТО и заявил, что подпишет документы о вступлении в альянс Финляндии и Швеции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в этот же день Сенат Конгресса США принял резолюцию о ратификации документов о присоединении Стокгольма и Хельсинки к альянсу. В соответствии с особенностями американского законодательства процедуру непосредственно ратификации выполняет президент страны, Сенат дает на это согласие. Байден приветствовал итоги голосования в верхней палате Конгресса, обратив внимание на то, что процесс рассмотрения Сенатом данных протоколов о расширении НАТО был самым быстрым с 1981 года.

"Вступление Финляндии и Швеции в альянс еще больше укрепит коллективную безопасность НАТО и углубит трансатлантическое партнерство. <...> Я с нетерпением жду того, чтобы подписать протоколы о присоединении <...> Швеции и Финляндии [к НАТО]", - говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.