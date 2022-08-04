Уточнение деталей миротворческой операции в Нагорном Карабахе становится крайне необходимым: Пашинян

События, происходящие в эти дни в Нагорном Карабахе и происходившие и до этого, выявляют вопросы системного характера.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я неоднократно говорил, что присутствие и деятельность миротворческих сил Российской Федерации в Нагорном Карабахе является ключевым фактором обеспечения безопасности арцахских армян, и мы высоко ценим усилия Российской Федерации по обеспечению безопасности и стабильности в нашем регионе. Ряд событий, произошедших в Нагорном Карабахе после ноября 2020 года, в том числе и события последних дней, вызывают в кругах армянской общественности вопросы о содержании и характере миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Захват Азербайджаном сел Хцаберд и Хин Тагер 11 декабря 2020 г. и пленение армянских военнослужащих в присутствии и с разрешения российских миротворцев, захват села Парух в Нагорном Карабахе 24 марта 2022 г. , опять таки в присутствии российских миротворцев, постоянные и усиливающиеся нарушения режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, случаи физического и психологического террора армян Нагорного Карабаха в присутствии миротворцев просто недопустимы. В этом контексте становится крайне необходимым уточнить детали миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Это было необходимо с самого начала, наряду с размещением российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Но надо признать, что этому процессу помешал Азербайджан, отказавшись подписать мандат на операцию миротворческих сил в НК, в то время как РА это сделала в ноябре 2020 года, и мы рассчитываем, что мандат, подписанный в двустороннем формате, будет работать в полном объеме», - сказал Никол Пашинян.