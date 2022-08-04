Надеемся, что попытки пересечения линии соприкосновения в НК будут пресечены миротворческим контингентом РФ: Пашинян

Армения рассчитывает, что любая попытка пересечения линии соприкосновения в Нагорном Карабахе будет пресечена российскими миротворческими войсками, а азербайджанские подразделения, перешедшие линию соприкосновения, будут выведены. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 4 августа заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, коснувшись напряженной ситуации в Арцахе, создавшейся в последние дни.

«Есть ряд институциональных вопросов, связанных с этой темой. В частности, в пункте 3 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года четко указано, что в Нагорном Карабахе установлена линия соприкосновения, вдоль которой дислоцированы российские миротворческие силы. Этот район называется зоной ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Мы ожидаем, что любая попытка пересечения линии соприкосновения будет пресечена российскими миротворческими силами, а азербайджанские подразделения, перешедшие линию соприкосновения, будут выведены», - сказал Никол Пашинян.

Возвращаясь к теме мандата российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, премьер-министр РА Никол Пашинян выразил мнение, что подписей РА и РФ должно быть достаточно для полного выполнения этого мандата.

«Если нет, то необходимо принять меры по установлению этого мандата на международном уровне, или же дать миротворцам более широкий международный мандат. Сейчас я не хочу раскрывать многие рабочие детали, но эти вопросы беспокоят нас с ноября 2020 года, мы прилагали усилия для достижения конкретных решений, и теперь эти усилия должны быть удвоены и утроены», - сказал Никол Пашинян.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. 19 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.