Члены правительства минутой молчания почтили память погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих
11:08, 4 Август 2022
На заседании правительства члены исполнительной власти минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе в результате наступательных действий Азербайджана, совершенных в последние дни.«Как вам известно, ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него в последние дни обострилась. 19 военнослужащих ВС Арцаха получили ранения, двое погибли. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», - как сообщает «Арменпресс», предложил премьер-министр РА Никол Пашинян, открывая заседание. Раненым военнослужащим он пожелал скорейшего выздоровления.
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