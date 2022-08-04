Члены правительства минутой молчания почтили память погибших в Нагорном Карабахе военнослужащих

На заседании правительства члены исполнительной власти минутой молчания почтили память военнослужащих, погибших в Нагорном Карабахе в результате наступательных действий Азербайджана, совершенных в последние дни.

«Как вам известно, ситуация в Нагорном Карабахе и вокруг него в последние дни обострилась. 19 военнослужащих ВС Арцаха получили ранения, двое погибли. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания», - как сообщает « Арменпресс », предложил премьер-министр РА Никол Пашинян, открывая заседание. Раненым военнослужащим он пожелал скорейшего выздоровления.