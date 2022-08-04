Reuters: корабли и самолеты КНР пересекали серединную линию Тайваньского пролива

Не менее 10 кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в ходе военных учений временно пересекали так называемую серединную линию Тайваньского пролива. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на тайваньские источники.

Вместе с тем, согласно этим же данным, сразу несколько самолетов ВВС НОАК на некоторое время тоже заходили за эту черту, служащую условным разграничительным рубежом в проливе, разделяющем остров Тайвань и материковый Китай.

В то же время Восточная зона боевого командования КНР провела стрельбы дальнобойной артиллерией в Тайваньском проливе.