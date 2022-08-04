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На некоторых участках линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим прекращения огня: АО Арцаха

На некоторых участках линии соприкосновения Азербайджан нарушил режим прекращения огня: АО Арцаха

Министерство обороны Республики Арцах сообщает, что оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения в ночь с 3 на 4 августа и по состоянию на 09:00 утра 4 августа относительно стабильна. Подразделения ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня на отдельных участках, применив огнестрельное оружие разного калибра. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Арцаха, потерь со стороны Республики Арцах нет. 

Из 19 раненых военнослужащих состояние 4 оценивается как тяжелое, а одного из них - критически тяжелое. Состояние остальных раненых удовлетворительное.

При посредничестве командования российских миротворческих сил предпринимаются шаги по стабилизации ситуации.


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