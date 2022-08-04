ВС Китая провели боевые стрельбы в восточной части Тайваньского пролива

Части сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели в четверг боевые стрельбы по акватории восточной части Тайваньского пролива с применением дальнобойной артиллерии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

В нем отмечается, что стрельбы начались в 13:00 по пекинскому времени (08:00 мск). "Были нанесены точечные удары по восточной части Тайваньского пролива, ожидаемые результаты достигнуты", - указывается в документе.