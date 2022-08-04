Главы МИД АСЕАН выразили обеспокоенность международной и региональной нестабильностью

Руководители внешнеполитических ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили обеспокоенность международной и региональной нестабильностью. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в их совместном заявлении, принятом в четверг на проходящем в Пномпене 55-м совещании министров иностранных дел регионального блока.

"АСЕАН обеспокоена международной и региональной нестабильностью, особенно последними событиями в районе, прилегающем к региону, которые могут дестабилизировать его и в конечном итоге привести к серьезной конфронтации и открытым конфликтам с непредсказуемыми последствиями между крупными державами", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что государства - члены АСЕАН последовательно поддерживают политику "одного Китая". "АСЕАН призывает все стороны к максимальной сдержанности, отказу от провокационных действий и соблюдению принципов, закрепленных в Уставе ООН и Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии", - подчеркивается в заявлении.

Со своей стороны АСЕАН "готова сыграть конструктивную роль в содействии мирному диалогу между всеми сторонами, в том числе путем использования механизмов под руководством АСЕАН для деэскалации напряженности, обеспечения мира, безопасности и развития в регионе".

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 стран - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.