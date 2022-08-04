Конгрессмен Фрэнк Палоне призвал США остановить опасные действия Алиева, направленные против Арцаха

Сопредседатель комиссии по делам Армении Конгресса США Фрэнк Палоне призывает США всеми возможными способами остановить действия руководства Азербайджана, направленные против народа Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом Фрэнк Палоне написал на своей странице в Twitter.

«Это последний образец угроз Алиева народу Арцаха с абсурдным требованием закрыть Лачинский коридор. Я призываю Госдепартамент США и постоянное представительство США при ОБСЕ осудить эти действия и использовать любые доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить опасные действия Алиева», - говорится в записи Фрэнка Палоне.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Около двух десятков военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.