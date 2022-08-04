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Европейские индексы - 03-08-22

Европейские индексы - 03-08-22

МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.03% и составил 13587.56 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.97% и составил 6472.06 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 7445.68 пункта, а российский RTSI снизился на 0.91% и составил 1105.99 пункта.


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