Европейские индексы - 03-08-22
МОСКВА, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 августа:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.03% и составил 13587.56 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.97% и составил 6472.06 пункта, британский FTSE вырос на 0.49% и составил 7445.68 пункта, а российский RTSI снизился на 0.91% и составил 1105.99 пункта.
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- 09:01 Европейские индексы - 03-08-22
- 08:59 Американские индексы выросли - 03-08-22
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- 08:56 Цены на драгоценные металлы - 03-08-22
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