Цены на цветные металлы - 03-08-22

ЛОНДОН, 4 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 3 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.51% и составила 2378.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.65% и составила 7677.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.22% и составила 2025.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.71% и составила 22332.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.02% и составила 24245.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.06% и составила 3277.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.84% и составила 31680.39 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 50460.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.