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Конгрессмен США призвала немедленно прекратить любое содействие Азербайджану

Конгрессмен США призвала немедленно прекратить любое содействие Азербайджану

Сопредседатель комитета по делам Армении Конгресса США Джеки Спир, принимая во внимание недавние провокационные действия азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе, призвала США немедленно прекратить оказание какой-либо помощи Азербайджану. Как сообщает «Арменпресс», об этом она написала на своей странице в Twitter.

Алиев прекратит свои кровавые атаки беспилотников против народа Арцаха только в том случае, если/когда США проявят лидерство и силу. «Немедленно прекратить всю помощь США Азербайджану до тех пор, пока эта страна не вернется за стол переговоров», - написала Джеки Спир.

3 августа с 09:00  азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате  смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Около двух десятков военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.
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