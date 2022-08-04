Конгрессмен США призвала немедленно прекратить любое содействие Азербайджану

Сопредседатель комитета по делам Армении Конгресса США Джеки Спир, принимая во внимание недавние провокационные действия азербайджанской стороны в Нагорном Карабахе, призвала США немедленно прекратить оказание какой-либо помощи Азербайджану. Как сообщает «Арменпресс», об этом она написала на своей странице в Twitter.

Алиев прекратит свои кровавые атаки беспилотников против народа Арцаха только в том случае, если/когда США проявят лидерство и силу. «Немедленно прекратить всю помощь США Азербайджану до тех пор, пока эта страна не вернется за стол переговоров», - написала Джеки Спир.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Около двух десятков военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.