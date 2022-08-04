Госдеп США призвал к немедленному ослаблению напряженности в Нагорном Карабахе и недопущению дальнейшей эскалации

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены интенсивными боями вокруг Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении спикера Госдепа США Неда Прайса.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и внимательно следят за информацией, касающейся интенсивных боев вокруг Нагорного Карабаха, которые привели к человеческим жертвам и раненым. Мы призываем к немедленному ослаблению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации.

Недавний рост напряженности подчеркивает необходимость переговорного, всеобъемлющего и стабильного урегулирования всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», - говорится в заявлении спикера Госдепартамента.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из ее воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Около двух десятков военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.