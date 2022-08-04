Трое из 19 раненых находятся в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом: министр здравоохранения Арцаха

Министр здравоохранения Республики Арцах Микаел Айриян в беседе с «Азатутюн» сообщил о 19 раненых. Все раненые имеют осколочные ранения.

«Ранения вызваны БПЛА. На данный момент есть 19 раненых и, к сожалению, 2 погибших. 4 раненых находятся в тяжелом состоянии, 1 из них в крайне тяжелом. Состояние остальных оценивается как легкой и средней тяжести», - как сообщает «Арменпресс», уточнил министр.

По словам Микаела Айрияна, некоторые раненые средней и легкой степени тяжести доставлены в Ереван, пострадавшие в крайне тяжелом состоянии находятся в Республиканском медицинском центре Арцаха.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Около двух десятков военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.