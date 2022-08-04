Депутат Европарламента призвал ЕС немедленно отреагировать на провокационные действия Азербайджана в Арцахе

Депутат Европарламента Лукас Фурлас призвал Евросоюз немедленно отреагировать на атаки, развязанные Азербайджаном против Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом он написал на своей странице в Twitter.

Лукас Фурлас, в частности, отметил: «Азербайджан снова провокационно атакует Нагорный Карабах», что приводит к новым жертвам. «Европейский Союз должен немедленно отреагировать. Не оставим в одиночестве армян, которые в данный момент нуждаются в нас», - написал он.

3 августа с 09:00 азербайджанские подразделения, грубо нарушив режим прекращения огня, обстреляли боевые позиции Армии обороны Арцаха и место постоянной дислокации одной из воинских частей, применив кроме стрелкового оружия различного калибра, также минометы, гранатометы и ударные БПЛА. В результате смертельное ранение получили военнослужащие-контрактники Армии обороны Гурген Галерович Габриелян и Артур Юрьевич Хачатрян. Около двух десятков военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Вместе с командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах, принимаются меры по стабилизации ситуации.