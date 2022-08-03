ЕС призывает к немедленному прекращению боевых действий

Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими вооруженными силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения, разрядке напряженности и возврату за стол переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил официальный представитель Европейской службы внешних связей.

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими вооруженными силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения. К сожалению, эти столкновения уже привели к человеческим жертвам и раненым.

Крайне важно добиться деэскалации ситуации, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров для поиска согласованных решений.

Европейский союз по-прежнему привержен содействию преодолению напряженности и продолжению своего участия в обеспечении устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе», - говорится в заявлении ЕС.