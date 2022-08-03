Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Есть определенные изменения в вопросе разрядки ситуации: президент Арцаха

Есть определенные изменения в вопросе разрядки ситуации: президент Арцаха

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 3 августа вновь созвал расширенное заседание Совета безопасности для обсуждения военно-политической ситуации в республике. Как сообщает Арменпресс, об этом Араик Арутюнян написал на своей официальной странице в Facebook.

«Назвав действия Азербайджана 1 августа в отношении Республики Арцах провокацией, я отметил, что с целью разрядки ситуации и мирного урегулирования ситуации посредством командования дислоцированного в Арцахе российского миротворческого контингента предпринимаются необходимые шаги.

Мы можем констатировать, что на данном этапе есть определенные изменения в вопросе разрядки ситуации, связанные как с военной ситуацией, так и с Бердзорским коридором», - отметил президент Республики Арцах.


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