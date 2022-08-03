Армения призывает международное сообщество принять меры для прекращения агрессивного поведения Азербайджана: МИД

Республика Армения, еще раз подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры для прекращения агрессивного поведения и действий Азербайджана и запустить необходимые международные механизмы. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Армения, полный текст которого приводим ниже:

«3 августа с.г. вооруженные силы Азербайджана, в очередной раз нарушив трехстороннее Заявление лидеров Армении, России и Азербайджана о прекращении огня в зоне арцахского конфликта от 9 ноября 2020 года, начали агрессию в зоне ответственности российских миротворческих сил, в результате которой есть погибшие и раненые.

Несмотря на предпринятые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает планомерную политику терроризирования населения Республики Арцах, осуществления этнической чистки Арцаха и ползучей оккупации Республики Арцах.

Напомним, что случаями такой агрессии и нарушения режима прекращения огня являются незаконное выдвижение азербайджанских вооруженных сил в направлении села Парух 24 марта текущего года, нападение на села Хцаберд и Хин Тахер 11 декабря 2020 года, которые также находятся в зоне ответственности российских миротворческих войск в Арцахе.

Считаем недопустимыми заявления азербайджанской стороны, которыми делается попытка в одностороннем порядке изменить установленный пунктом 6 трехстороннего Заявления правовой режим Лачинского коридора, и еще раз подтверждаем, что маршрут, проходящий через Лачинский коридор, может быть изменен только по плану, утвержденному подписавшими Заявление сторонами.

Как четко устанавливается Заявлением от 9 ноября 2020 года, по согласованию сторон (т.е. Армении, РФ и Азербайджана) в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Подчеркиваем, что на сегодняшний день такого плана, утвержденного в трехстороннем формате, нет, и призываем все стороны трехстороннего Заявления придерживаться взятых на себя обязательств, приложить немедленные усилия для выполнения условий, установленных Заявлением от 9 ноября, в том числе поддержания режима прекращения огня, открытия региональных коммуникаций, освобождения военнопленных и других удерживаемых лиц.

Считаем необходимым еще раз зафиксировать, что Республика Армения выполнила все свои обязательства. Причиной невыполнения ряда пунктов трехстороннего Заявления от 9 ноября является их произвольное толкование Азербайджаном, продолжающаяся агрессивная риторика и действия.

Республика Армения, еще раз подтверждая свою приверженность повестке установления мира и стабильности в регионе, призывает международное сообщество принять меры для прекращения агрессивного отношения и действий Азербайджана и запустить для этого необходимые международные механизмы».