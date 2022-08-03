Поведение Азербайджана сводит на нет любые гарантии права граждан Арцаха на жизнь: омбудсмен

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян выступила с заявлением в связи с военными действиями Азербайджана в отношении Республики Арцах. Как сообщает Арменпресс, в заявлении омбудсмена говорится:

«1, 2 августа и сегодня в зоне ответственности российской миротворческой миссии по разным направлениям Республики Арцах азербайджанская сторона вела агрессивные военные действия, применяя различные виды оружия, гранатометы, ударные беспилотники.

Эти действия грубо нарушают известные принципы международного права о запрете применения силы и угрозы применения силы, а также обязательства по трехстороннему Заявлению от 9 ноября 2020 г..

Это преступное поведение с азербайджанской стороны предосудительно, оно прямо ставит под угрозу и, по сути, сводит на нет любые гарантии права на жизнь людей, проживающих в Арцахе, что и является самым важным компонентом мира. Эти преступные действия должны быть немедленно прекращены.

Независимо от географии событий и военно-политических амбиций вовлеченных сторон, это посягательство на жизнь и права мирного населения должно получить свою справедливую оценку.

Призываю послов стран-сопредседателей Минской группы, других международных акторов, вовлеченных в урегулирование конфликта, приложить максимум усилий в направлении реального обеспечения права на жизнь гражданского населения Республики Арцах».