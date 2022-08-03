Мужская сборная Армении одержала победу над сборной Индии: Всемирная шахматная олимпиада

Мужская сборная Армении – лидер Всемирной шахматной олимпиады.

Как сообщает Арменпресс, в 6-м туре мужская сборная Армении соревновалась со второй командой Индии. Габриэль Саркисян потерпел поражение в составе сборной Армении, зато победу отпраздновали Самвел Тер-Саакян и Роберт Ованнисян. Грант Мелкумян сыграл вничью. Армения-Индия (2): 2,5-1,5.

До этого сборная под руководством Армана Пашикяна одержала 5 побед, получив преимущество над сборными Мадагаскара, Андорры, Египта, Австрии и Англии.