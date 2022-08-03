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МИД Республики Арцах строжайше осуждает новый виток агрессивных действий Азербайджана

МИД Республики Арцах строжайше осуждает новый виток агрессивных действий Азербайджана

Министерство иностранных дел Республики Арцах строжайше осуждает новый виток агрессивных действий Азербайджана в отношении Арцаха и квалифицирует это как очередное проявление армяноненавистничества, грубую попытку нарушения мира и стабильности в регионе, а также дискредитации миротворческой миссии. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах.

“Министерство иностранных дел Республики Арцах призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям Азербайджана и предпринять соответствующие шаги с целью сдерживания деструктивной политики официального Баку.

Армянство Арцаха непоколебимо и преисполнено решимости жить свободно и независимо на своей земле и достойно преодолевать все трудности”, - говорится в заявлении.


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