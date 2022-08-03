МИД Республики Арцах строжайше осуждает новый виток агрессивных действий Азербайджана

Министерство иностранных дел Республики Арцах строжайше осуждает новый виток агрессивных действий Азербайджана в отношении Арцаха и квалифицирует это как очередное проявление армяноненавистничества, грубую попытку нарушения мира и стабильности в регионе, а также дискредитации миротворческой миссии. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах.

“Министерство иностранных дел Республики Арцах призывает международное сообщество дать адресную оценку действиям Азербайджана и предпринять соответствующие шаги с целью сдерживания деструктивной политики официального Баку.

Армянство Арцаха непоколебимо и преисполнено решимости жить свободно и независимо на своей земле и достойно преодолевать все трудности”, - говорится в заявлении.