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Президент Арцаха подписал указ о частичной мобилизации

Президент Арцаха подписал указ о частичной мобилизации

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 3 августа подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.


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