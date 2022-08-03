Президент Арцаха подписал указ о частичной мобилизации

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 3 августа подписал указ, согласно которому с 3 августа 2022 года в республике объявлена частичная военная мобилизация. Об этом сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.