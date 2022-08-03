Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-08-22

ЕРЕВАН, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 3 августа, курс доллара США сократился на 0.55 драмa и составил 406.42 драм. Курс евро сократился на 2.07 драмa и составил 414.10 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 6.74 драм. Курс британского фунта сократился на 1.36 драмa и составил 495.14 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 64.70 драмa и составила 23255.47 драм. Цена серебра сократилась на 1.28 драмa и составила 265.71 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.