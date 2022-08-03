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Азиатские индексы снизились - 03-08-22

Азиатские индексы снизились - 03-08-22

ТОКИО, 3 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.53% и составил 27741.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.27% и составил 1930.77 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 3163.67 пункта, а HANG SENG вырос на 0.40% и составил 19767.09 пункта.


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