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Председатель КГД Армении встретился с руководителем ереванского представительства ЕБРР

Председатель КГД Армении встретился с руководителем ереванского представительства ЕБРР

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян 3 августа встретился с делегацией, возглавляемой руководителем Ереванского представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Джорджем Ахалкаци.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КГД Армении, стороны выразили удовлетворение существующим уровнем сотрудничества и коснулись дальнейших шагов и мероприятий по осуществляемым совместно программам. На встрече был обсужден ход программы модернизации пограничного пункта Мегри и отмечена важность завершения этапа процесса закупок. Стороны выразили надежду, что сам процесс строительных работ начнется в сентябре.

Председатель КГД и руководитель ереванского представительства ЕБРР коснулись также возможностей финансирования со стороны ЕБРР в рамках инвестиционного плана ЕС по строительству центра внешнеэкономической деятельности (СЭЗ) и таможенной лаборатории в Сюникской области.

В ходе встречи Рустам Бадасян особо подчеркнул важность предоставления хозяйствующим субъектам всех услуг таможенного администрирования в одном месте и констатировал, что две упомянутые программы-модернизация Мегринского таможенного пункта и создание центра СЭЗ-дополнят друг друга, придавая новое и высокое качество осуществлению таможенного администрирования.


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