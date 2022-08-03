Омбудсмен совершила ознакомительный визит в ряд приграничных общин Гегаркуникской области

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян 2 августа совершила ознакомительный визит в ряд приграничных общин Гегаркуникской области.

Омбудсмен посетила населенные пункты Варденис, Кут, Сотк, Норабак, Верин и Неркин Шоржа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, ознакомительный визит Кристины Григорян начался со встречи с губернатором Гегаркуникской области Кареном Саркисяном.

Губернатор представил омбудсмену проблемы области, ситуацию на границе, вопросы газификации населенных пунктов, доступа к питьевой и поливной воде, препятствия для сельскохозяйственных работ, проводимые в области строительные работы и др.

Омбудсмен отметила, что знакома с существующими в регионе проблемами, которые обострились после азербайджанского вторжения на суверенную территорию Армении 12-13 мая 2021 года. Кристине Григорян поблагодарила за сотрудничество, отметив, что работа офиса омбудсмена по сбору фактов будет интенсивно продолжена: «Мы посетим общины, будем собирать информацию и знакомиться с проблемами, вопросами, которые волнуют население, а также будем готовы продолжать совместные обсуждения для решения существующих проблем».

Защитник прав человека в сопровождении главы общины Варденис посетила Верин Шоржу и Неркин Шоржу и встретилась с жителями. Люди высказывали озабоченность в основном по вопросам безопасности. Они отметили, что не могут пользоваться своими землями, лугами и пастбищами из-за незаконных азербайджанских дислокаций. На практике им стало крайне сложно, а в ряде случаев и невозможно реализовать свои имущественные права.

Во время встречи с жителями приграничного населенного пункта Норабак в первую очередь были подняты вопросы безопасности.

В Сотке жители выразили омбудсмену свою озабоченность по поводу безопасности и трудоустройства. Кроме того, было отмечено, что из-за сокращения рабочих мест на золотом прииске «Сотка» жители поселка столкнулись с риском остаться без работы. Жители сообщили, что после азербайджанского вторжения нормальная жизнь людей в населенном пункте была нарушена, они не в состоянии обеспечить свои жизненные потребности, у них проблемы с питьевой и поливной водой, они не могут заниматься животноводством из-за отсутствия пастбищ.

Во всех общинах, которые посетила омбудсмен, жители рассказали о случаях, когда азербайджанские вооруженные силы держат жителей общины в постоянном страхе и наносят ущерб. В частности, азербайджанские вооруженные силы в больших объемах сжигают скошенную траву, угоняют крупный и мелкий рогатый скот, стреляют в направлении жителей, ведущих сельскохозяйственные работы вблизи позиций, обрабатывающих принадлежащие им земли, обстреливают окна жилых домов, фонарями освещают дома жителей ночью и т.д..

Описанные действия доказывают, что эти преступные действия азербайджанских вооруженных сил, направленные на то, чтобы сделать невозможной жизнь граждан в их населенных пунктах, носят непрерывный, скоординированный и контролируемый из одной точки характер.

Все зафиксированные проблемы находятся под непосредственным вниманием защитника прав человека, и будут приняты меры по их решению.

Омбудсмен направит соответствующие письма в компетентные ведомства, а также проинформирует компетентные международные организации и субъекты о преступных действиях вооруженных сил Азербайджана против мирных жителей.