Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Первое судно с украинской кукурузой успешно прошло проверку в Стамбуле

Первое судно с украинской кукурузой успешно прошло проверку в Стамбуле

Специалисты из Совместного координационного центра в Стамбуле завершили проверку сухогруза Razoni с 27 тыс. тонн кукурузы с Украины на борту. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство "Анадолу".

Теперь, как ожидается, судно возьмет курс на Ливан.

Ранее сообщалось, что в среду инспекторы и представители делегаций из России, Украины, Турции и ООН прибыли на борт судна для проведения проверки на соответствие груза условиям соглашения, подписанного в июле.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.

Первое судно с украинским зерном на борту (сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне) покинуло порт Одессы 1 августа.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]