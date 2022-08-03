Межгосударственная автодорога Шуши-Бердзор-Горис открыта в обе стороны: Полиция МВД Арцаха

Межгосударственная автодорога Шуши-Бердзор-Горис открыта в обе стороны. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространила заявление Полиция МВД Республики Арцах.

В «Гуманитарном коридоре Бердзора», связывающем Арцах с Арменией, не зафиксированы никакие случаи и происшествия.

Свободное и безопасное движение по дороге обеспечивают силы российского миротворческого контингента.