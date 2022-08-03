Азербайджан на линии соприкосновения применил ударные БПЛА: погиб один военнослужащий

Министерство обороны Арцаха сообщает, что около 15:00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий Армии обороны Арцаха. Еще 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Арменпресс » об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, добавив, что будут информировать о дальнейших развитиях.