Азербайджан на линии соприкосновения применил ударные БПЛА: погиб один военнослужащий
15:57, 3 Август 2022
Министерство обороны Арцаха сообщает, что около 15:00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий Армии обороны Арцаха. Еще 8 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.«Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Арцаха, добавив, что будут информировать о дальнейших развитиях.
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