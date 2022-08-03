Госсовет Китая обвинил США и Тайвань в разрушении мира в регионе

США и правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия стали виновниками конфликта и разрушителями мира в Тайваньском проливе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан.

Чиновник прокомментировал встречу спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе.

"Руководство Демократической прогрессивной партии, полагаясь на внешнюю поддержку, охотно взяло на себя роль пешки и усилило провокации в стремлении добиться независимости. США активизировали свои усилия в попытке разыграть карту Тайваня, непрерывно подливали масло в огонь, строя планы по сдерживанию Китая с помощью Тайваня", – говорится в распространенном канцелярией заявлении Ма Сяогуана.

Он подчеркнул, что "независимо от того, к каким они прибегают уловкам, как приукрашивают, они не смогут обелить себя, так как именно они являются создателями конфликта между двумя берегами Тайваньского пролива, разрушителями мира и стабильности в Тайваньском проливе".