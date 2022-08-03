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Большее количество туристов в Армении в 2022 году было из России, Ирана и Германии

Большее количество туристов в Армении в 2022 году было из России, Ирана и Германии

В первом полугодии текущего года количество туристов, приехавших в Армению, составило 590 000 человек. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-холле «Арменпресс» председатель Комитета по туризму РА Сисиан Погосеан отметила, что этот показатель заметно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Большинство туристов приезжают в Армению с наших целевых рынков, около 56 % приехали из России. Затем следуют Иран, Германия, Грузия, США. посредством различных туристических продуктов и предложений мы пытаемся не только активизировать наши традиционные целевые рынки, но и привлекать новые направления», - сказала Сисиан Погосеан.

По словам председателя Комитета по туризму, из-за пандемии показатели туризма в Армении значительно снизились, но активность этого года свидетельствует о том, что темпы медленно восстанавливаются. Она отметила, что в качестве новых направлений для привлечения туристов в Армению определены Франция и ОАЭ. По этим направлениям предстоит активная работа. Визовый процесс уже упрощен для граждан ОАЭ. Недавно процесс получения визы был упрощен и для граждан Египта. В ближайшее время планируются взаимные ознакомительные визиты туроператоров.

Для привлечения туристов важна диверсификация туристической продукции, проведение крупных мероприятий, турниров, концертных программ.
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