Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло у села Самеба в 23 километрах от Дманиси (Квемо Картли), как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Толчки были зафиксированы в 13:11 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине трех километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.