СМИ: в одном из районов Кабула произошли вооруженные столкновения

Перестрелка произошла утром в среду в 3-м округе Кабула и продолжалась на протяжении нескольких часов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил местный телеканал TOLO News со ссылкой на представителя сил безопасности Кабула.

По его словам, неизвестные обстреляли сотрудников правоохранительных органов из многоэтажного дома в районе Карте-Сахи. На данный момент здание окружили силы безопасности, ведется операция по зачистке. Информации о жертвах ни с той, ни с другой стороны пока не приводится.

По версии информационного агентства Aśvaka, причиной перестрелки стала попытка нескольких членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) напасть на мечеть Карте-Сахи, за которой последовали столкновения экстремистов с силами безопасности Кабула.

Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) пока не прокомментировали инцидент.