Землетрясение в приграничной зоне Грузия-Армения ощущалось в селах Бавра и Сарагюх Ширакской области
14:49, 3 Август 2022
3 августа в 13:11 по местному времени (в 09:11 по Гринвичу) сейсмологическая сеть территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА в приграничной зоне Грузия-Армения, в 13 км к северо-востоку от села Бавра зарегистрировала землетрясение с географическими координатами 41.18⁰ северной широты и 43.94⁰ восточной долготы, с глубиной очага 10 км, магнитудой 2.6.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.Землетрясение ощущалось в селах Бавра и Сарагюх Ширакской области силой в 2-3 балла.
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