Армения завоевала первую золотую медаль на VII Международных спортивных играх «Дети Азии»
Армения завоевала первую золотую медаль на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Титул чемпиона игр завоевал самбист весовой категории 64 кг Мгер Оганян, и стал золотым призером.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, отметив, что еще одну медаль, но серебряную завоевала стрелок Наре Мелкумян. 15-летняя спортсменка заняла второе место в виде стрельба из винтовки
Юная спортсменка преодолела полуфинал с 598,0 балла, и в финале вышла на 2-е место с 150,4 балла.
На VII Международных спортивных играх «Дети Азии» Армения первую медаль завоевала также в стрелковом спорте.
Набрав 607,0 балла, стрелок Гагик Никогосян вышел в финале на 3-е место. Он набрал 252,1 балла и в итоговом результате занял 3-ю позицию и был награжден бронзовой медалью.
В спортивных играх «Дети Азии» участвуют более 1 300 спортсменов в возрасте 13-16 лет из Армении, Афганистана, Индии, Кыргызстана, России, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Исламской Республики Иран, Таиланда, Казахстана, Пакистана и Ливана.В 19 видах спорта будет разыграно 273 комплекта медалей. Соревнования продлятся до 8 августа.
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