Армения завоевала первую золотую медаль на VII Международных спортивных играх «Дети Азии». Титул чемпиона игр завоевал самбист весовой категории 64 кг Мгер Оганян, и стал золотым призером.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта РА, отметив, что еще одну медаль, но серебряную завоевала стрелок Наре Мелкумян. 15-летняя спортсменка заняла второе место в виде стрельба из винтовки

Юная спортсменка преодолела полуфинал с 598,0 балла, и в финале вышла на 2-е место с 150,4 балла.

На VII Международных спортивных играх «Дети Азии» Армения первую медаль завоевала также в стрелковом спорте.

Набрав 607,0 балла, стрелок Гагик Никогосян вышел в финале на 3-е место. Он набрал 252,1 балла и в итоговом результате занял 3-ю позицию и был награжден бронзовой медалью.

В спортивных играх «Дети Азии» участвуют более 1 300 спортсменов в возрасте 13-16 лет из Армении, Афганистана, Индии, Кыргызстана, России, Монголии, Туркменистана, Узбекистана, Исламской Республики Иран, Таиланда, Казахстана, Пакистана и Ливана.

В 19 видах спорта будет разыграно 273 комплекта медалей. Соревнования продлятся до 8 августа.