Лидер Мьянмы предложил Лаврову открыть два новых консульства в России

Лидер Мьянмы, старший генерал Мин Аун Хлайн на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым предложил открыть консульства Мьянмы в Санкт-Петербурге и Новосибирске, передает Арменпресс.

"Для организации и для того, чтобы увеличить поездки между нашими странами, нам нужны новые учреждения для дипломатической связи. Поэтому прошу рассмотреть предложение об открытии консульства в Санкт-Петербурге, чтобы в ближайшее время его открыть", - сказал Мин Аун Хлайн на встрече с главой МИД РФ Сергей Лавровым.

"Ваша страна огромная, с запада на восток! Посередине находится такой город как Новосибирск, который для нас является самым близким и доступным городом. Поэтому хотели бы предложить также открыть консульство в Новосибирске", - добавил Мин Аун Хлайн. Лидер Мьянмы вспомнил, что сам посещал Новосибирск и отметил, что "народу Мьянмы очень нравится природа Сибири".