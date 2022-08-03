Президент Армении и министр ОНКС обсудили программы, реализуемые в области спорта и культуры

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваграм Думанян представил президенту Армении осуществляемые работы и направления Стратегии реформирования образовательной системы и предстоящие программы.

Были затронуты и результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны в 2022 году.

Состоялся обмен мнениями по программам, реализуемым в области спорта и культуры.