Президент Армении и министр ОНКС обсудили программы, реализуемые в области спорта и культуры
13:39, 3 Август 2022
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра образования, науки, культуры и спорта РА Ваграма Думаняна.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, Ваграм Думанян представил президенту Армении осуществляемые работы и направления Стратегии реформирования образовательной системы и предстоящие программы.
Были затронуты и результаты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения страны в 2022 году.Состоялся обмен мнениями по программам, реализуемым в области спорта и культуры.
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