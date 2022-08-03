Seaside Startup Summit объявляет о запуске венчурного фонда «Triple S»

От первого в мире пляжного стартап-лагеря до глобального венчурного фонда. Телепродюсер, медиаменеджер, меценат и предприниматель Артур Джанибекян вместе с соучредителями Seaside Startup Summit Акопом Акопяном и Авагом Симоняном основали новую международную венчурную компанию «Triple S Ventures».

Triple S активно работает в Армении и Диаспоре. Фонд нацелен на стартапы на стадии pre-seed или seed. Инвестиции будут сосредоточены в области искусственного интеллекта (ИИ), финансовых технологий, платформ SaaS, креативной экономики (Creator economy) и технологий блокчейн.

Артур Джанибекян, основатель TripleS, за последние годы уже инвестировал более 15 стартапов и заинтересован в развитии инновационной стартап-культуры.

«Есть большой IT-потенциал не только в Армении, но и среди армянской молодежи всего мира. Мы хотим выявить молодых, энергичных предпринимателей и помочь им воплотить свои идеи в жизнь. Наш вклад в эту работу будет заключаться не только в предоставлении финансовых ресурсов, но и в обеспечении связей с менторами и крупными профессиональными сетями.

Triple S поможет стартапам в мире предпринимательства. Мой обширный опыт работы в медиа-мире показал, что у меня хорошие навыки и интуиция в подборе людей и человеческих ресурсов. Я считаю это одним из основных ключевых моментов моего успеха. Это маленькое начало чего-то большого, собрался огромный потенциал талантливых людей. Формируется клуб успешных предпринимателей, которые хотят вкладывать свои деньги в инновационные идеи», - отметил Артур Джанибекян, основатель Triple S.

Triple S соберет международных предпринимателей, инвесторов, экспертов и наставников, которые будут выявлять талантливую молодежь, направлять ее на пути к реализации своих идей, создавать сеть, где молодые люди будут получать юридические, маркетинговые и финансовые знания и опыт.

«Каждый год мы организуем масштабные стартап-мероприятия, такие как Seaside Startup Summit. Местные венчурные фонды, инвесторы-ангелы, а также ряд международных акселерационных программ уже много лет используют это собрание как источник для выявления стартапов. Сейчас фонд создает платформу, которая объединит всех успешных предпринимателей экосистемы, работа которых основана на людях и на созданных ими ценностях», - говорит соучредитель TripleS Акоп Акопян.

«За последние 5 лет в армянской стартап-экосистеме происходят гиперактивные изменения, и важно, чтобы уже успешные предприниматели брали на себя инициативу в развитии возможностей новых стартапов. Наш фонд делает упор на инвестиции в масштабные и перспективные проекты. Мы будем инвестировать как в международные, так и в армянские компании. Фонд будет поддерживать те стартапы, которые добавят ценность и будут способствовать развитию высокотехнологичной экосистемы Армении», - прокомментировал соучредитель Triple S Аваг Симонян.

«В фонде мы объединили наших партнеров - успешных предпринимателей, которые настоящие гуру с большим опытом работы в международном мире технологий. Перспективные команды в Triple S смогут использовать навыкы, знания и опыт, которые мы накопили за годы, что позволит этим стартапам развиваться быстрыми темпами», - сказал партнер фонда Заре Багдасарян.

в ближайшие несколько дней будет запущен и в США, в Южной Калифорнии. Планируется дальнейшее расширение

Triple Sи на рынки ЕС и Великобритании. Венчурный фонд открыт для новых предложений и сотрудничества.