Время в Ереване: 11:07:36,   3 Август 2022

Число жертв наводнений в Иране достигло 90

Число жертв наводнений в Иране достигло 90

 По меньшей мере 90 человек погибли в результате произошедших недавно масштабных наводнений в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду со ссылкой на медиков агентство Tasnim.

Отмечается, что еще восемь человек числятся пропавшими. Ранее сообщалось о гибели 69 человек.

Наводнения, вызванные проливными дождями, охватили Иран в конце июля, затронув 24 из 31 провинции страны. Больше всего пострадали Бахтиария, Исфахан, Йезд, Лурестан, Мазандеран, Тегеран и Чехармехаль. 


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