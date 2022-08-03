Число жертв наводнений в Иране достигло 90

По меньшей мере 90 человек погибли в результате произошедших недавно масштабных наводнений в Иране. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду со ссылкой на медиков агентство Tasnim.

Отмечается, что еще восемь человек числятся пропавшими. Ранее сообщалось о гибели 69 человек.

Наводнения, вызванные проливными дождями, охватили Иран в конце июля, затронув 24 из 31 провинции страны. Больше всего пострадали Бахтиария, Исфахан, Йезд, Лурестан, Мазандеран, Тегеран и Чехармехаль.