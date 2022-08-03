Арарат Мирзоян и представитель ВОЗ обсудили реформы здравоохранения Армении

3 августа министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян по случаю вручения аккредитационного письма принял новоназначенного представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РА Джихан Тавилах.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД, Арарат Мирзоян высоко оценил деятельность ВОЗ в Армении и выразил благодарность организации за поддержку в борьбе с COVID-19 и в преодолении последствий пандемии.

Состоялся обмен мнениями о проводимых в Армении реформах здравоохранения и сотрудничестве с ВОЗ в этом вопросе. Арарат Мирзоян подчеркнул, что правительство РА предпринимает четкие шаги в направлении постоянного улучшения качества жизни населения Армении, в том числе и повышения качества медицинского обслуживания.

В ходе встречи министр Мирзоян внимание собеседницы обратил и на гуманитарные последствия 44-дневной войны, особо подчеркнув привлечение международных специализированных организаций к решению проблем здравоохранения.