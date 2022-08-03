Требование Азербайджана заменить Лачинский коридор другим маршрутом неправомерно: секретарь СБ Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян подчеркивает, что требование Азербайджана сообщение Арцаха с Арменией по Лачинскому коридору заменить другим маршрутом неправомерно. Как передает «Арменпресс», об этом в интервью «Арменпресс» заявил секретарь СБ Армен Григорян.

- Г-н Григорян, президент Нагорного Карабаха вчера на расширенном заседании Совета безопасности заявил, что Азербайджан посредством командования российских миротворческих сил представил свое требование организовать сообщение с Арменией по другому маршруту. Как Вы прокомментируете это заявление?

В пункте 6 трехстороннего заявления премьер-министра РА, президента Российской Федерации и президента Азербайджана от 9 ноября 2020 года, в котором определены вопросы, связанные с созданием и функционированием Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией, говорится следующее: «По согласованию сторон (то есть Российской Федерации, Армении и Азербайджана) в ближайшие три года будет разработан план строительства нового транспортного маршрута через Лачинский коридор, соединяющего Армению с Нагорным Карабахом, с дальнейшей дислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута». За это время в этом направлении была проделана определенная работа, но согласованного плана пока нет. В любом случае Армения не согласилась ни на один план, поэтому требование Азербайджана нелегитимно.

- Но вы объявили, что Армения начинает работы по реконструкции автодороги Корнидзор-Тех-М12, которая, как предполагается, должна соединиться с новым маршрутом Лачинского коридора.

- Да, это строительство уже начато, но обратите внимание, что в трехстороннем заявлении упоминается план строительства нового маршрута. Такого согласованного плана не существует. Республика Армения уже предложила в трехстороннем формате согласовать и подписать план и двигаться вперед в соответствии с согласованным графиком и дорожной картой. Это именно то, что предусмотрено трехсторонней декларацией от 9 ноября 2020 года.