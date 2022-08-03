На юге Ирана разбился военный самолет
Истребитель Су-22, принадлежащий элитному подразделению иранских ВС, Корпус стражей исламской революции (КСИР), потерпел крушение во вторник в провинции Шираз, расположенной на юге страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное агентство IRNA.
По его данным, оба пилота, находившиеся в кабине, получили травмы и были доставлены в госпиталь.
Агентство Клуб молодых журналистов информировало, что причиной крушения стал технический сбой.
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