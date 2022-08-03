Главы МИД АСЕАН обсудят безопасность, постковидное восстановление и изменение климата

Вопросы региональной безопасности, восстановление экономики в постковидный период и реагирование на изменение климата - в числе главных тем открывшегося в среду в Пномпене 55-го совещания глав внешнеполитических ведомств АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) и связанных с ним встреч, которые в качестве действующего председателя регионального объединения проводит Камбоджа, передает Арменпресс.

"Основная повестка дня - безопасность, восстановление экономики, изменение климата и другие вопросы", - сообщил журналистам в среду государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Кунг Фоак. По его словам, участники встречи намерены выработать общий подход к поиску решений сложных проблем, с которыми сталкиваются регион и мир.

Пномпеньское совещание станет первой за три года очной встречей глав внешнеполитических ведомств блока, которые до этого проводились в формате видеоконференций из-за угрозы распространения COVID-19. В мероприятиях, которые включают заседание Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) и встречу глав МИД Восточноазиатского сообщества (ВАС) примут участие в общей сложности 39 министров иностранных дел, в том числе 27 министров иностранных дел стран - участниц АРФ, а также 12 министров иностранных дел, приглашенных в качестве гостей действующего председателя АСЕАН.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. С начала 2022 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Брунея к Камбодже.