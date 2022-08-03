В Армении пройдет Международный музыкальный фестиваль «Симфонический Ереван»

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Государственный симфонический оркестр Армении и Европейский фонд содействия культуре с 12 по 25 августа в Ереване проведут Международный музыкальный фестиваль «Симфонический Ереван».

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве ОНКС, армянские меломаны, а также гости столицы получат возможность через равные промежутки времени прослушать 14 концертов с избранной программой камерной и симфонической музыки. В рамках фестиваля выступят известные музыканты - пианисты: Никита Мндоянц, Ванесса Бенелли, Салим Ашкар, Анаит Дилбарян, Армине Григорян, Сона Барсегян, скрипачи: Нэнси Жуо, Марк Бушков, Джованни Андреа Занон, гитарист: Шуфей Ян, виолончелисты: Бренон Чо, Севак Аванесян, флейтисты: Ноэми Дьери, Геворг Аветисян, фаготист Николай Погосян, кларнетист Фабрицио Мелони, а также фортепианное трио им. А. Хачатуряна. Официальным оркестром фестиваля является Государственный симфонический оркестр Армении.

В концертах прозвучат произведения классиков и современных композиторов: Вольфганга Амадея Моцарта, Франца Шуберта, Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Эдварда Элгара, Франца Шуберта, Фредерика Шопена, Франсиса Пуленка, Александра Тансмана и многих других композиторов. Будут представлены произведения и армянских композиторов Александра Спендиаряна, Арама Хачатуряна, Казароса Сарьяна, Александра Арутюняна, Эдуарда Айрапетяна, Тиграна Мансуряна. Стоит отметить, что постоянным композитором фестиваля является Алексей Шор.

Концерты проведут дирижеры Даниил Райскин, Гергели Мадараш и Сергей Смбатян.

«Я горжусь стартом Международного музыкального фестиваля «Симфонический Ереван» в этом прекрасном городе. Для нас большая честь воплотить фестиваль в жизнь вместе с Государственным симфоническим оркестром Армении, одним из наших давних и дорогих партнеров, который разделяет наши идеи и подходы, связанные с наследием классической музыки. Уверен, что этот фестиваль станет еще одним примером нашего успешного сотрудничества. Я призываю всех присоединиться к этому музыкальному празднику с участием всемирно известных музыкантов», - сказал Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры.

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян отметил, что незабываемые вечера классической музыки в рамках фестиваля «Симфонический Ереван» подарят жителям и гостям Еревана настоящий праздник.

«Я рад, что наше сотрудничество с Европейским фондом содействия культуре расширяется год от года, и на пути создания новых проектов наши подходы и желания полностью совпадают. Уверен, что все артисты, приехавшие в Армению в рамках фестиваля, покинут нашу страну, увозя с собой воспоминания о теплом приеме армянских слушателей, а меломаны в программах 14 концертов фестиваля найдут свою любимую музыку», - подчеркнул Сергей Смбатян.

Реализации проекта также содействуют мэрия Еревана, Государственная филармония Армении и Музей-институт Комитаса.